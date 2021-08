"Das Leben ist lebenswert", sind sich die Solisten Jeanette Oswald und Helene Katja sowie Bryan Rothfus (von links) einig. Dies werden sie nach der Coronapause beim Picknickkonzert und Matinee an diesem Wochenende an der Mühle Bohle zeigen.

Archiv/Werner Schnnetker

Lotte. Rund 360 vorverkaufte Ticktes zeugen vom großen Interesse der ganzen Region und darüber hinaus am Picknickkonzert an der Mühle Bohle kommenden Samstag. Eine Besonderheit nach anderthalb Jahren Corona-Pause ist in diesem Jahr eine Matinee am Sonntag - sozusagen ein best of des Konzerts vom Samstagabend -, für die noch Karten zu haben sind.

Rund 360 Karten für das Picknickkonzert am kommenden Samstag, 21. August, hat der Verein Mühle Bohle bereits verkauft. "Wir freuen uns, dass die Nachfrage nach den Karten wieder groß ist und die Durchführung im Rahmen der aktuelle