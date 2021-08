So fallen sie richtig: Forstfachleute zeigen ihre Technik am Hagenberg

Sicherheit geht vor: Siegfried Brinker erklärt bei der Waldbauexkursion am Hagenberg, warum welcher Schnitt wichtig ist.

Michael C. Goran

Lotte. 40 Interessierte nahmen an der Waldbauexkursion der Forstbetriebsgemeinschaft Schafberg auf dem Hof Strübbe in Lotte teil. Bei bestem Wetter wurden verschiedene Techniken für den Waldbau gezeigt.

Unter der Leitung von Förster Christian Rebitz erfuhren die Waldbesitzer, wie Bäume im Wald gepflanzt und gepflegt werden. Als Forstbeamter ist Rebitz für den privaten Waldbestand in fünf Gemeindegebieten am Schafberg zuständig. In den verg