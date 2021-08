Stand Freitag, 13. August, gelten im Kreis Steinfurt 265 Menschen als aktuell mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in Quarantäne. In Lotte gibt es 16 aktuell Infizierte, in Westerkappeln 7. (Symbolfoto)

David Ebener

Lotte/Westerkappeln. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Steinfurt liegt am Freitag, 13. August, am zweiten Tag in Folge über der 35er-Grenze. Ein Überblick, wie es nun weitergehen könnte.

Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 35,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Einen Tag zuvor, am Donnerstag, wurde der 35er-Grenzwert mit einer Inzidenz von 36,6 erstmals überschritten.