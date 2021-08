Kunstkreis Lotte organisiert Kultur, Cocktails und Co.

So gut besucht wie bei der letzten Sommerkulturnacht soll es am Samstag, 14. August, wieder werden.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Das Programm steht: Der Kunstkreis Lotte lädt am Samstag,14. August, zur 7. Sommerkulturnacht in den Rosengarten am Alt-Lotter Hotel Knüppe, Bahnhofstraße 26.

Kunstkreis-Vorsitzende Christiane Budke weist darauf hin, dass die bunte Kulturnacht, bei der zugleich das 25-jährige Vereinsbestehen nachgeholt werden soll, unter Corona-Auflagen ausgerichtet würden: „Eingelassen werden geimpfte und genese