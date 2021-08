Auf drei Gebäuden der viergruppigen Kinderland-Kita sind Photovoltaikanlagen installiert.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Investitionen in regenerative Energien rechnen sich in wenigen Jahren: Dies zeigt auch die Wersener Kinderland-Kita. Was macht das Gebäude so besonders?

Seit mehr als 35 Jahren setzt Architekt Bernhard Krause auf regenerative Energien. Er zählt mit dem 1983 errichteten ersten Windkraftwerk in Ibbenbüren und der Installation von Photovoltaikanlagen zu den Vorreitern, wenn es darum geht, erne