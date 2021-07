Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, hat dazu am 4. August im Lotter Rathaus Gelegenheit. (Symbolfoto)

Lotte. Der Kreis Steinfurt impft am Mittwoch, 4. August, im Rathaus in Lotte gegen das Coronavirus. Zwei Impfstoffe stehen bei der Aktion, die sich an Bürger ab 16 Jahren richtet, zur Verfügung.

Mobile Teams impfen zwischen 15 und 18 Uhr Impfwillige im Rathaus in Lotte-Wersen, Westerkappelner Straße 19. Das kündigt der Kreis Steinfurt in einer Mitteilung an. Bürger können sich wahlweise mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer oder vo