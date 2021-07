Margarete und Karl Heinz Farthmann genießen nach 70 Jahren Ehe ihr Zusammensein in der Wohnanlage "mittendrin" in Wersen.

Erna Berg

Lotte. Seit mehr als 70 Jahren sind Margarete und Karl Heinz Farthmann verheiratet. Seit über sechs Jahren wohnen sie im blauen Haus der Wersener Wohnanlage „mittendrin“ - und sind wirklich mittendrin in einer fröhlichen Nachbarschaft. Margarete ist 95 und Karl Heinz 98 Jahre alt.

Der junge Karl Heinz hatte eine kaufmännische Lehre in der Osnabrücker Holzindustrie abgeschlossen, war viele Jahre Soldat in Frankreich und wurde im April 1945 im Harz in amerikanische Gefangenschaft genommen. Im Februar 1949 kam er als Sp