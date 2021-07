Cornelia Siemes (links) bei der Arbeit an Pferd und Reiter.

Ulrike Havermeyer

Lotte. Hilfsbereitschaft für die Geschädigten der Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz allerorten - nun läuft auch in Lotte ein Aktion gezielt für Pferdebesitzer an.

Die Hochwasserkatastrophe hat auch viele Pferdebesitzer und noch mehr Betreiber von Reitanlagen in der Region in eine Notlage gebracht. Am Montag startet der Siemeshof, das "Zentrum für klassische Reitkunst NRW", in Lotte eine Sammlung