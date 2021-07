Auf dem Hof Meyer in Lotte-Halen kommen die Azubis ins Schwitzen

Kristen Mörixmann (links) aus Melle muss vor den Augen seiner Prüfer Nils Meyer (Mitte) und Friedrich Steffen detailliert den Reifestand der Gerste ermitteln und Düngemaßnahmen beschreiben.

Friedrich Schönhoff

Lotte. Es ist praktischer Prüfungstag für angehende Landwirte und Werker in der Landwirtschaft. Ort des Geschehens ist der Hof Meyer in Lotte Halen, der einzig verbliebene Vollerwerbsbetrieb in der Lotter Bauernschaft.

„Als ich unseren Hof vor dreißig Jahren übernommen habe, gab es noch zehn Vollerwerbshöfe hier im Ortsteil, jetzt sind wir die letzten“, erzählt Hartmut Meyer, auf dessen Hof jährlich etwa 10.000 Ferkel zur Schlachtreife gezüchtet werden. E