Was macht der Eichenprozessionsspinner in Lotte und Westerkappeln?

Mit einem Industriesauger werden die Eichenprozessionsspinner von den befallenen Bäumen entfernt. In Lotte und Westerkappeln mussten die Spezialfirmen in diesem Jahr bislang jedoch deutlich seltener anrücken. (Symbolbild)

dpa/Bernd Thissen

Westerkappeln/Lotte. Ein Befall an der Kinderland-Kita in Büren, ansonsten kaum Schlagzeilen: Vom Eichenprozessionsspinner ist bislang wenig zu hören. Ist er in Lotte und Westerkappeln tatsächlich auf dem Rückzug?

Sie sind klein, nicht wirklich hübsch anzusehen und vor allem eine Plage für Baum und Mensch: die Eichenprozessionsspinner, nachtaktive Falter, deren Raupen sich bevorzugt am frischen Blattwerk von Eichen schadlos halten und deren Brennhaar