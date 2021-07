NRW lockert Corona-Regeln: Das gilt jetzt in Lotte und Westerkappeln

NRW lockert Corona-Verordnung: Es darf wieder gefeiert werden. (Symbolbild)

dpa/ Emily Wabitsch

Lotte/Westerkappeln. Das Land NRW passt die Corona-Schutzverordnung an: In Regionen mit einer Inzidenz unter zehn werden die Maßnahmen ab sofort auf das Notwendigste reduziert - so auch im Kreis Steinfurt.

Angesichts landesweit niedriger Inzidenzzahlen und der ebenfalls deutlich abnehmenden Zahl schwerer Krankheitsverläufe, erforderlicher Krankenhauseinweisungen und Intensivbehandlungen werde eine „Inzidenzstufe 0“ eingeführt, teilte da