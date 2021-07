Rock und Pop beim Picknick-Konzert am Haus Hülshoff in Tecklenburg

Am 11. Juli beginnen die Picknickkonzerte am Haus Hülshoff. Den Auftakt macht das Duo Colley & Kunstmann.

Tecklenburg-Events

Tecklenburg. Am Sonntag, 11. Juli, beginnt die neue Spielzeit der Picknick-Konzerte am Haus Hülshoff in Tecklenburg. Den Auftakt macht das Duo Colley & Kunstmann mit Hits und Klassikern aus fünf Jahrzehnten Rock- und Popmusik.

Die Sängerin und Musicaldarstellerin Rachel Colley trat bereits im vergangenen Jahr vor dem Tecklenburger Publikum auf, wie Nils Reuter vom Veranstalter Tecklenburg-Events mitteilt. Die britisch-australische Wahl-Hamburgerin ist demnach sei