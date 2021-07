Autorentreffen an der Mühle Bohle: Renate und Werner Schwentker, Bernd Kunz, Dieter Zehm, Wolfgang Johanniemann und Wilhelm Schröer (von links).

Ursula Holtgrewe

Lotte. Die Chronik zur Mühle Bohle in Wersen ist fertig – ein Rückblick auf fünf Jahrhunderte, an dem acht Autoren mitgewirkt haben. Am Freitag, 16. Juli, sind alle Interessierten zur Präsentation an der Mühle eingeladen.

Die IdeeWährend der coronabedingten Kontaktverbote hatten auch die Mitglieder des Vereins Mühle Bohle Zeit. Bernd Kunz beispielsweise, der sich seit vielen Jahren in die Historie der Mühle vertieft hat, die im 13./14. Jahrhundert