Durch die Corona-Krise haben viele Kinder einiges in der Schule aufzuholen. Für entsprechende Projekte an den Grundschulen gibt es Förderung vom Land NRW. Aber alleine das Aufholen von Unterrichtsstoff ist nicht alles. Immerhin hat sich in Sachen Digitalisierung von Schulen einiges getan.

Ulrich Perrey

Lotte. Die Zeugnisse für Lotter Grundschüler sind geschrieben. Was sagen die drei Schulleiterinnen zu Corona-Auswirkungen auf die Versetzung und NRW-Lernförderung.

Am Freitag, 2. Juli, beginnen in NRW die Sommerferien. In den wenigen Wochen des Präsenzunterrichts nach coronabedingtem Wechselunterricht haben die Grundschüler fleißig gelernt – und gemeinsam auch viel Schönes gemacht, wie Sport und Tanz