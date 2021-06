Neuer Standort für "Elefantasie": Mit Kuschelbären und vielen anderen personalisierbaren Geschenen sind Nadine und Michael Recker nun in Gaste an der Hauptstraße 57a zu finden. Ab Donnerstag, 1. Juli, sind die Regale bestückt.

Ursula Holtgrewe

Lotte/Hasbergen. Knapp drei Jahre lang befand sich der Geschenkeladen „Elefantasie“ am Rathausplatz in Lotte-Wersen. Nun zieht das Geschäft in die Hauptstraße 57a in Hasbergen-Gaste. Wieso?