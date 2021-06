Der Mann stahl einen dreistelligen Bargeldbetrag. (Symbolbild)

Fleig/Eibner/imago images

Lotte. Eine Bewohnerin eines Seniorenwohnheims in Lotte ist von einem Trickbetrüger bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei gab sich der Mann als Wasserinstallateur aus.

Demnach klingelte der Mann am Samstag, 26. Juni 2021, gegen 12 Uhr an der Wohnungstür der Frau an der Ringstraße in Alt-Lotte. Der Mann habe sich als Wasserinstallateur ausgegeben und behauptet, die Wasserversorgung überprüfen zu müssen.Die