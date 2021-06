Corona-Schutzverordnung in NRW verlängert: Das gilt jetzt im Kreis Steinfurt

Ab Samstag können alle Impfwilligen ab 16 Jahren in NRW ein Termin im Impfzentrum vereinbaren. (Symbolbild)

dpa/Marius Becker

Lotte. Das Land NRW verlängert die Corona-Schutzverordnung bis zum 8. Juli - das betrifft damit auch den Kreis Steinfurt. Und auch beim Impfen tut sich was: Ab Samstag, 26. Juni, können alle Bürger ab 16 Jahren einen Termin im Impfzentrum vereinbaren.

Ab 8 Uhr am Samstag können alle Impfwilligen ab 16 Jahren über die Terminbuchungsportale der Kassenärztlichen Vereinigungen einen Impftermin in einem der Impfzentren buchen, teilt das Gesundheitsministerium NRW mit. Die Terminbuchung ist on