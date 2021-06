Pastor Detlef Salomo (rechts) verliest die Konfirmationssprüche von Luisa Horstmeier (links) und Greta Jäger - auf dem Rasen der Sportfreunde Lotte.

Thomas Wägener

Lotte. Elf Jugendliche sind am Sonntag in Lotte konfirmiert worden - unter freiem Himmel im Stadion der Sportfreunde Lotte. Die Corona-Lage hatte eine Feier in der evangelischen Kirche trotzt sinkender Infektionszahlen nicht zugelassen.

Um Punkt 10 Uhr ertönten im Stadion am Lotter Kreuz die Kirchenglocken, es war das Signal für die Konfirmanden, Aufstellung zu beziehen. Wenig später betraten sie, angeführt von Pastor Detlef Solomo, der sogar einen Ball unter dem Arm trug,