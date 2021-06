Was neugierige Forscher in der Alt-Lotter Awo-Kita mit Papier anstellen

Mit Puste-Wind beschleunigen Frieda und Tom ihre Papierboote auf dem "Awo-See", dem Becken der Matschanlage. Tom hat kleine Steine als „Vorrat“ für die Mannschaft draufgelegt.

Ursula Holtgrewe

Lotte. „Papier, das fetzt!“ war das Thema der Forschungswoche, in der sich der Nachwuchs in der Alt-Lotter Awo-Kita kreativ und intensiv mit dem Alltagsmaterial beschäftigt hat. Am Abschluss stand der „Papierfliegertag“.

„Boah! Mein Flieger ist bei hundert gelandet!“, freut sich Dean nach dem weiten Flug knapp am Flughafentower vorbei über die selbstgebaute Landebahn. Enrico lässt seinen Papierflieger sofort hinterher starten. Es macht den Jungen großen Spa