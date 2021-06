Dich an dicht drängen sich die Falschparker über kilometerlange Strecken an den Straßen entlang des Niedringhaussees - trotz klar sichtbarer Halteverbotsschilder. Für die Anwohner ein jeden Sommer wiederkehrendes Ärgernis.

Friedrich Schönhoff

Lotte/Westerkappeln. Sommerhitze am Niedringhaussee zwischen Lotte und Westerkappeln: Kilometerlang reihen sich die Autos am Straßenrand - im absoluten Halteverbot. Die Anwohner sind genervt, die Fahrer entspannen sich derweil an den Ufern des Sees. Was ist da los?

„An heißen Tagen und am Wochenende ist es furchtbar,“ berichtet ein Pferdezüchter, der mit seinen Tieren regelmäßig die Straße überqueren muss, um zu seinen Wiesen zu gelangen. „Hier herrscht dann eine Stimmung wie an den Strandpromenaden d