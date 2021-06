Wegen Maskenpflicht: Hitzefrei in NRW auch in Oberstufe möglich

Wenn es in den Klassenräumen in den kommenden Tagen zu warm wird, dürfen die Schulleitungen auch Oberstufenschülern Hitzefrei geben. (Symbolfoto)

imago images/STPP

Lotte/Westerkappeln. Oberstufenschüler in Lotte und Westerkappeln können sich freuen: Wegen der Maskenpflicht im Schulunterricht erlaubt das NRW-Schulministerium erneut Hitzefrei auch für die Oberstufe. Die jeweiligen Schulleitungen entscheiden über ein vorzeitiges Unterrichtsende.

Ein entsprechender Erlass sei in dieser Woche an die Schulen ergangen, teilte das Ministerium am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. "Das ist eine kleine Erleichterung für die Schülerinnen und Schüler an besonders heißen Tagen", erklärte Schulmin