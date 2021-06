Lotte/Westerkappeln. Es war eine sogenannte Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag zu Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren während der Corona-Pandemie in NRW: In ihrer Antwort Anfang der vergangenen Woche hat die NRW-Landesregierung nun detaillierte Zahlen präsentiert, auch für den Kreis Steinfurt. Hier lohnt durchaus eine nähere Betrachtung.

„Die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 und der zugehörige Bußgeldkatalog sahen und sehen in jeder ihrer zahlreichen geänderten Fassungen für eine Reihe von Tatbeständen Bußgelder in einem bis zu fünfstelligen Bereich vor“, schreibt die Landesregierung. Und ergänzt, dass sie bereits bis Ende April 2020 landesweit 24.421 Ordnungswidrigkeitsverfahren, 160 Strafverfahren sowie 388 Verfahren zum Entzug der Freiheit durchgeführt habe.



Daten von April bis April

Für den Zeitraum von Ende April 2020 bis Ende April 2021 hat das NRW-Gesundheitsministerium zudem eine nach Landkreisen und kreisfreien Städten aufgeschlüsselte Statistik vorgelegt. Im Kreis Steinfurt wurden demnach in diesem Zeitraum 1329 Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung registriert. Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren gab es im Kreisgebiet in besagter Zeit exakt 1207. Die Höhe der Bußgelder betrug dabei im Kreis insgesamt gut 198.000 Euro.

Spitzenreiter Mettmann

Schaut man auf die einwohnermäßig deutlich kleineren Nachbarkreise, so liegt nur der Kreis Coesfeld mit etwa 149.000 Euro darunter, sowohl im Kreis Borken (225.000 Euro) als auch im Kreis Warendorf (über 401.000 Euro) mussten Bürger mehr an Bußgeldern für ihre Verstöße bezahlen. Für die Stadt Münster liegen keine Zahlen vor. Spitzenreiter in NRW bei den Bußgeldern ist übrigens der Kreis Mettmann: Hier trieben die Ordnungsbehörden 873.000 Euro an Bußgeldern ein.

Das vom Riesenbecker Karl-Josef Laumann (CDU) geführte Gesundheitsministerium schreibt dazu weiter: „Das konsequente und konzentrierte Vorgehen der staatlichen und kommunalen Behörden bei der Umsetzung der Coronaschutzmaßnahmen ist ein entscheidender Beitrag, um eine weitere Ausbreitung des Virus mit allen erforderlichen staatlichen Mitteln zu verhindern und das aktuelle Absinken der Covid-19-Fallzahlen in Nordrhein-Westfalen weiter zu gewährleisten.“

Mitverantwortung für fehlende Impfstoffe?

Bleiben wir bei Minister Laumann: Vor einigen Wochen hatte der FDP-Kreistagsabgeordnete und Hausarzt Dr. Ekkehard Grützner aus Wettringen ihm in einem Brief eine gewisse Mitverantwortung für fehlende Impfstoffe unterstellt. Als Minister eines großen Bundeslandes hätte Laumann, so Grützners Argumentation, mehr Einfluss ausüben müssen.

Nun hat Karl-Josef Laumann dem FDP-Mann geantwortet – in seiner gewohnt offenen Art: „So abstrus es wäre, wenn ich Sie als Haus- und Kassenarzt für die Entscheidungen des Hausärzteverbandes oder Probleme im Meldeportal der Kassenärztlichen Vereinigung verantwortlich machen würde, so abstrus ist Ihr Vorwurf gegenüber mir als Landesminister, ich hätte Einfluss auf die Kommunikationsstrategie der Bundesregierung, die lmpfstofflieferungen in das Hausärztesystem oder die europaweite lmpfstoffknappheit nehmen müssen.“

Anzeige Anzeige

Plädoyer für duale Impfstruktur

Zudem verteidigt Laumann die duale Impfstruktur, die gleichermaßen auf Ärzteschaft und Impfzentren setzt. Sie sei sowohl vom Land als auch vom Bund ausdrücklich gewollt. Laumann weiter zur Impfstoffknappheit: „Es waren die Verbände der Ärzteschaft, die – um die lmpfstoffknappheit wissend – darauf drängten, so schnell wie möglich in das lmpfgeschehen einzugreifen.“ Zu Recht, findet er. Denn nur so habe man flächendeckend mehr Geschwindigkeit in die lmpfkampagne bringen können – auch im Kreis.