Lotter Krüger-Schulen laden zum Informationsabend am 28. Juni

Die Krüger-Schulen in Lotte-Wersen laden zu einem Informationsabend ein.

Krüger-Schulen/Soßna

Lotte. Am 28. Juni laden die Krüger-Schulen in Lotte-Wersen zu einem Informationsabend ein. Er richtet sich an alle, die die noch unentschlossen sind, wie ihre schulische oder berufliche Ausbildung weitergehen soll.

Die Krüger-Schulen sind ein Berufskolleg mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung. Die private Einrichtung führt nach eigenen Angaben seit über 75 Jahren Schüler zu staatlich anerkannten Abschlüssen wie dem Hauptschulabschluss nach Kla