Willkommen im Ristorante "La Piazza" heißen Giancarlo Langella (links) und Guiseppe Italiano ihre Gäste – allerdings vorerst an jedem zweiten Tisch.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Ein neuer Schritt zur Alltagsnormalität in NRW ist seit Freitag, 11. Juni, wieder möglich: Verzehr in Gasträumen, ohne dass ein Corona-Schnelltest erforderlich ist. Was sagen Lotter Gastronomen dazu?

Diese beobachten die Inzidenzen im Kreis Steinfurt und für das Land NRW regelmäßig. Seit sich die Landes-Inzidenz auf einen Wert unter 35 stabilisierte, dürfen sie auch drinnen wieder servieren. Zur Kontaktverfolgung der Besucher