Siebenjährige verletzt: Unfallflucht an der Lotter Marktstraße

Die Polizei sucht einen BMW-Fahrer, der nach einem Unfall in Lotte geflüchtet ist.

Friso Gentsch/dpa

Lotte. Ein siebenjähriges Mädchen ist am Dienstag bei einem Unfall an der Marktstraße in Lotte verletzt worden. Die Polizei sucht nun den beteiligten Autofahrer.

Die Siebenjährige fuhr nach Angaben der Polizei gegen 18.10 Uhr mit ihrem Fahrrad von einem Grundstück zwischen der Kreuzung Widlumstraße und der Einmündung Westfalenweg auf die Marktstraße. Dabei kollidierte sie mit einem von links kommend