Nach Brand von Fachwerkhaus in Tecklenburg Ursache weiter unklar

Die Feuerwehren aus Tecklenburg, Leeden und Ledde sind am Samstag mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

NWM-TV

Tecklenburg. Nach dem Großbrand eines Fachwerkhauses in Tecklenburg am Samstagmittag, 5. Juni, dauern die Ermittlungen der Polizei an. Das Feuer hat mehrere Hunderttausend Euro Schaden verursacht.

Gegen 13.30 Uhr waren Polizei und Feuerwehr zu dem Feuer an der Osnabrücker Straße gerufen worden. „Das vordere Wohnhaus wurde bei dem Brand komplett zerstört“, heißt es in einer Mitteilung der Steinfurter Polizei von Montag. „Ob am zweiten