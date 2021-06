Brandmeldung an Lotter Tankstelle entpuppt sich als Fehlalarm

Nach dem Kurzeinsatz wegen Fehlalarms rückten die Lotter Löschzüge wieder in die Gerätehäuser ein.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Zu einem Brand an der Lotter Star-Tankstelle wurde die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstagmorgen gerufen. Vor Ort stellen die Kameraden fest: Es war ein Fehlalarm.

Wegen des Feiertags war Alt-Lotte fast menschenleer, als die Einsatzkräfte unüberhörbar in ihren Fahrzeugen mit Blaulicht und Martinshörnern kurz nach 8 Uhr an die Ibbenbürener Straße eilten. Wie bei Vollalarm üblich, seien die Löschzüge We