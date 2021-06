Seit dem 1. Juni müssen Katzenhalter im Kreis Steinfurt einiges beachten. (Symbolfoto)

Julian Stratenschulte/dpa

Lotte/Westerkappeln. Im Kreis Steinfurt ist am Dienstag, 1. Juni, eine neue Katzenschutzverordnung in Kraft getreten. Was ist das Ziel und was müssen Halter beachten?

Bis zur Verabschiedung der Katzenschutzverordnung für den Kreis Steinfurt hat es rund fünf Jahre gedauert. Noch im Jahr 2015 hat die Kreisjägerschaft laut Anhang zur Sitzungsvorlage für den Kreistag eine Abschussquote von jährlich rund 1500