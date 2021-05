Corona in U-Haft: Unsicherheit über Test eines Angeklagten aus Lotte

Prozess vertagt: Wegen Unsicherheiten über den Corona-Test eines Angeklagten aus Lotte setzte das Landgericht Münster die Verhandlung aus.

dpa/Friso Gentsch

Münster/Lotte. Gleich am zweiten Verhandlungstag kommt der Wirtschaftsprozess vor dem Landgericht Münster wegen eines Corona-Ausbruchs im Gefängnis ins Stocken. Wegen Steuerhinterziehung von 4,3 Millionen Euro sind unter anderem zwei Männer aus Lotte angeklagt.

Einer der Hauptangeklagten, ein 43-jähriger aus Lotte, sitzt seit neun Monaten in Untersuchungshaft in Münster. In der dortigen Justizvollzugsanstalt sind aktuell 23 Corona-Infektionen nachgewiesen, die Einrichtung hat eine Isolierstation e