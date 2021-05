Mit dem Schülerticket können Schüler der Gesamtschule auch in ihrer Freizeit den öffentlichen Nahverkehr im Raum Westfalen-Lippe nutzen. (Symbolbild)

imago images/Becker&Bredel

Lotte/Westerkappeln. Es ist an 365 Tagen im Jahr gültig und wird pauschal an alle ohne vorherige Prüfung verteilt: Die Schüler der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln bekommen zum Beginn des nächsten Schuljahres das Schülerticket. Das hat der Schulzweckverband am Mittwoch in seiner Sitzung im Ratssaal der Gemeinde Lotte einstimmig beschlossen.

Damit können die Gesamtschüler ab August nicht nur mit dem Bus zum Unterricht fahren, sondern auch in ihrer Freizeit den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in ganz Westfalen nutzen. Das Ticket gilt auch im gesamten Stadtgebiet von Osnab