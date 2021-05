Lotte. Manche Schatzsucher tauchen tief, andere schürfen Gold in Flüssen – Julius Kunze aus Wersen fahndet mithilfe einer Sonde nach historischem Metall. Der 14-Jährige kann eine Menge Kurioses und Wissenswertes berichten.

Für die Schatzsuche vor der Haustür auf Äckern und an Wegesrändern ist der Jugendliche stundenlang bis zu 15 Kilometer zu Fuß unterwegs. In begeisterten Berichten thematisiert er beispielsweise bäuerliche, wirtschaftliche und militärische Historie der Region.

Was war der bislang beste Fund?

„Das war jedenfalls der Ehering von meiner Oma. Den hatte sie vor etwa 25 Jahren auf dem Rasen verloren beim Spielen mit einem Hund.“ Der Finder sagt stolz: „Nach fünf Minuten sondeln hatte ich ihn.“

...und der zweitbeste?

„Vielleicht die älteste Bleiplombe, die mir Rätsel aufgibt, weil ich über die nichts weiß“, sagt der junge Schatzsucher. Er schätze sie auf Ende des 17. Jahrhunderts. Die Prägung auf einer Seite zeige die Ziffern 103, auf der anderen stehen in einem Anker die Buchstaben G, H, A und W. „Der Anker könnte darauf hinweisen, dass sie in die Region gehört, denn die Grafen von Tecklenburg hatten ihn im Wappen“, weiß Julius Kunze, der Funde sehr schätzt, die einen historischen Bezug zu Lotte und der Region haben.

Historische Bleiplomben mit bekannter Herkunft

Diese Stücke haben einen Durchmesser von bis zu 25 Millimetern mit unterschiedlich gut lesbaren Prägungen. Julius Kunze betont: „Bleiplomben galten grundsätzlich als Qualitätssiegel für die Kunden.“ Das habe für Stoffe, Getreide, Dünger und andere Waren gleichermaßen gegolten. Mit einer Plombierzange seien seinerzeit die mit einem Steg verbundenen Bleiteile zusammen- und die Prägung hineingedrückt worden.

„Hier ist eine Tuchplombe mit der Prägung 49, vielleicht aus dem Biedermeier um 1800. Etwas Stoff ist noch zu erkennen“, beschreibt der Wersener begeistert ein gefundenes rund 200 Jahre altes Relikt. Kunze spekuliert, dass die Plombe einem Tuchhändler oder Krämer abhandengekommen sein könnte.

Die gut lesbare Prägung „J. Erling, Kunst-Mühle, Bremen“ sowie, auf der anderen Seite, „Baumwoll A/O Saatmehl“ steht auf einer weiteren Fundsache, die im Laufe der Zeit offenbar irgendwann durch einen Pflug beschädigt wurde. Julius Kunze vermutet, dass A für die Qualität steht und Null vielleicht für den Typ des Mehls. Im Internet habe er gefunden, dass die Bremer Windmühle im Jahr 1815 von der aus den Niederlanden eingewanderten Mühlenbauerfamilie Erling gegründet wurde. Nach wandelvoller Geschichte steht sie seitdem innerhalb der mittlerweile geschleiften Stadtbefestigung in den Wallanlagen der Hansestadt.

Ein weiterer bemerkenswerter Fund ist die Plombe mit drei reifen Getreidehalmen auf der einen und der Prägung „v Lochow“ auf der anderen Seite. Mittlerweile weiß der Sondengänger, dass davor vermutlich ein „F“ gestanden hat, das für „Ferdinand“ gestanden hat. Weiterhin steht auf dieser Plombenseite „142 Petkus“. Kunzes Recherche hat ergeben: Lochow ist der Ort, nach dem eine brandenburgische Ur-Adelsfamilie benannt ist. Ein Ferdinand von Lochow war Rittergutsbesitzer in Petkus. Ein Nachkomme gleichen Namens wurde Agrarwissenschaftler. Auf kargem sandigem Boden in Brandenburg testete er in den 1880ern Roggenpflanzen und „erfand“ eine robuste Roggenart. „Damit gilt er als Pionier der Pflanzenzüchtung“, sagt der junge Wersener. Die Bauern in der hiesigen Region hätten an dem robusten Getreide garantiert Interesse gehabt.

Ein anderes Bleifundstück könnte beigetragen haben, fliegende Saatdiebe von ihrem Tun abzubringen: „Das hier nenne ich Bleiteigtasche, weil sie aussieht wie ein kleines Gebäck.“ Er vermute, dass es als Gewicht für ein Vogelnetz gedient hat, „mit dem hier vielleicht im Kaiserreich, eventuell auch früher, Vögel gefangen wurden.“

Wo sind gute Fundorte?

„Neben alten Handelswegen wie dem Cappelschen Weg kann man immer wieder was finden“, erklärt der Nachwuchsforscher. Solche ehemaligen Handelsstraßen seien auf Satellitenbildern als Spuren in und an Feldern zu erkennen – zwar nur noch schemenhaft, dennoch eindeutig zu identifizieren.

Um zu erkennen, wo alte Handelswege die Gegend durchkreuzen, schaue er bei Google Earth, in historischen Karten des Kreises Steinfurt und in Lotter Ortschroniken nach, verrät der aufgeweckte Schüler. Sein Fazit: „So sehr hat sich die Infrastruktur in der Region in den letzten 200 Jahren gar nicht geändert.“

Zwischen Halener Straße und Wersener Damm gebe es ein Feld, „das ich nach Absprache mit dem Besitzer abgesucht habe“, sagt der Schüler des Osnabrücker Ratsgymnasiums. Beim Pflügen werde immer mal etwas in obere Erdschichten gehoben. Überhaupt sei das Sondeln im Freien eine willkommene Abwechslung zum Homeschooling.

Was findet man in Wersen und Halen?



Die erste von mittlerweile einigen Geschosskugeln habe er im privaten Umfeld gefunden: „Ich vermute, dass sie aus Blei ist und von einer Pistole stammt, denn der Durchmesser ist etwas kleiner als ein Zentimeter.“ Musketenkugeln seien etwas größer. Die Kugel könnte aus dem Dreißigjährigen Krieg stammen, eventuell von marodierenden Soldaten, mutmaßt der wissensdurstige Sondengänger.

In einem Schaukasten bewahrt er seine Schätze auf. Dazu gehören unter andern zwei Fragmente von Schuhschnallen, von denen eine ebenfalls aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs stammen könnte; seit kurzem auch zwei kleinere komplette, vielleicht von Zaumzeug von Pferden. Zur Sammlung gehören auch Knöpfe und Fingerhüte, eine Laffe (die flache Kelle des Löffels) und eine Türklinge. Allesamt Feldfunde – und eben auch einige weiche Bleiplomben mit den Riefen, die Pflugscharen auf ihnen hinterlassen haben. Wie andere Objekte hat er auch diese aus der Erde geborgen und in einer Fundtasche nach Hause getragen.

Zu den Fundstücken recherchiert der Rats-Schüler im Internet – und vertieft sich, so gut es möglich ist, in die dazugehörige historische Materie. „Aber ich bin kein Fachmann, vieles sind Vermutungen von mir“, betont er.

Dass die Fingerhüte Bäuerinnen oder Mägden aus Schürzentaschen gefallen sein könnten, zieht Julius Kunze nicht in Betracht. Er schätzt, dass sie aus dem Siebenjährigen Krieg (1756 bis 1763) stammen: „Ich meine, sie gehörten zur Ausrüstung von Soldaten, die ihre Kleidung selbst reparieren und flicken mussten.“ Aber auch ein umherziehender Krämer hätte die Fingerhüte verloren haben können.

Zwei der Knöpfe könnten einst Soldatenuniformen zusammengehalten haben. Einen rund zehn Millimeter großen zieren Strahlen. Ein Pferd ist auf einem größeren zu erkennen. „Ich glaube, beide gehörten Soldaten der preußischen Kavallerie“, erzählt der passionierte Schatzsucher. Die seien in der Region unterwegs gewesen, nachdem im Jahr 1707 die Grafschaft Tecklenburg an Preußen gefallen sei.

Freud und Leid des Sondengängers

Vor rund fünf Jahren begann Julius Kunze mit seinem Hobby. Dabei lagen und liegen Erfolge und Misserfolge dicht beieinander. Von einem Erlebnis berichtet er heute schmunzelnd: Verheißungsvolle Signale der Sonde ließen ihn zum Spaten greifen. Fast 30 Zentimeter tief buddelte er sich dem erhofften großen Schatz entgegen. Augenzwinkerndes Resümee: „Was klingelt am besten und liegt am tiefsten? – Die leere Fischdose!“

Dass er auch als Naturschützer unterwegs sei, ergebe sich zwangsläufig, berichtet der Jugendliche. So habe er einmal eine vermeintliche Bleiplombe ausgraben wollen. Doch das Geräusch habe sich als akustischer Hinweis auf mehr als 100 Kronkorken erwiesen, die im Erdreich schlummerten. „Die habe ich dann zuhause entsorgt.“

Wo ist das Sondeln aussichtslos?

„Na, da wo ich schon war“, meint der Wersener verschmitzt – und betont dann ernst, er versuche es erst gar nicht mehr unter Überlandstromleitungen: „Da klingelt es nur noch.“

Auch dann, wenn wie jetzt die Felder bestellt sind, legt Julius Kunze eine Sondelpause ein: "Ich widme mich jetzt der Astrologie und möchte bei klarem Himmel gern mal den Mars sehen."

Was möchte er unbedingt einmal finden?

Der junge Schatzsucher überlegt kurz: „Das ist der Knopf eines französischen Soldaten von der Armee Napoleons aus dem 19. Jahrhundert.“ Auf den Knöpfen stünden hinten Nummern drauf. Wenn einer gefallen war, habe man das Bataillon zuordnen können. „Das war bei den Preußen nicht so, denn es sollte nicht verraten werden, wie viele bei Scharmützeln gestorben waren“, sagt Kunze. Ausgeschlossen sei ein solcher Fund in unserer Region nicht, denn in der Zeit der Befreiungskriege (1813 bis 1815) hätten napoleonische Truppen Osnabrück besetzt und die Hasestadt habe zu Frankreich gehört.

Die Ausrüstung

Das wichtigste Utensil der Ausrüstung ist der Metalldetektor, dessen Signale zwischen Schrott und Metallgruppen unterscheiden. Danach entscheidet er, ob es sich lohnen könnte, den kleinen Spaten oder die Hände einzusetzen – oder weiterzugehen. Ein handlicher Helfer ist der Pinpointer, die „Möhre“, wie Julius Kunze den Signalgeber nennt. Damit stochere er am Fundort in ausgehobenen kleinen Portionen Erde herum, um Metallteile in der Krume aufzustöbern: „Das erleichtert das Finden enorm.“