Pique-nique ist der Ursprung des Wortes Picknick. Es setzt sich zusammen aus den Wörtern "picken" und "Kleinigkeit". Plätze für ein schönes Picknick gibt es in Lotte und Westerkappeln einige.

Friedrich Schönhoff

Lotte/Westerkappeln. Wie wäre es mal wieder mit einem Picknick? Um einen passenden Platz zu finden, muss man nicht weit fahren. Wir haben einige schöne Stellen in Lotte und Westerkappeln für Sie gesucht. Was tun, wenn in der anhaltenden Corona-Pandemie das persönliche Lebensgefühl in den Lockdown gerät? Für viele Menschen liegt die Antwort darauf unmittelbar vor ihrer Tür: „Auf in die Schönheit der Natur."

Mit dem Fahrrad mache ich mich auf die Suche nach schönen Picknickplätzen. Meine Fahrt führt über Seeste in Richtung Mittellandkanal und völlig unerwartet finde ich in der traditionsbewussten Bauernschaft zwei von Nachbarschaften angelegte