Nach Brand in Tierarztpraxis: Veterinäre hoffen auf Wiedereröffnung im Juli

Baustellenbesprechung: Voraussichtlich bis Anfang Juli ist der Empfang der Bürener Tierärzteparxis von Dr. Bärbel Schnebel und Dr. Axel Zinke eine Baustelle.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Im März hat ein Feuer den Betrieb in der Kleintierpraxis im Lotter Ortsteil Büren völlig zum Erliegen gebracht. Wie sieht es dort zwei Monate später aus – und wann öffnet die Praxis wieder? Wir waren vor Ort.

Der hartnäckige, beißende Geruch von verbranntem Kunststoffe ist verschwunden. Das Feuer war durch einen technischen Defekt in dem Labor der Praxis ausgebrochen, durch in Brand geratene Kunststoffe habe sich Ruß in allen Räumen abgeset