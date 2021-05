Im Impfzentrum am FMO in Greven sind alle Termine für Erstimpfungen bis Ende Mai vergeben. (Symbolfoto)

David Ebener

Steinfurt. Wer auf eine schnelle erste Corona-Impfung hofft, der muss sich aktuell gedulden: Alle Termine für Erstimpfungen im Impfzentrum sind ausgebucht – bis Ende Mai. Trotzdem gibt es für Menschen aus einer Prio-Gruppe kurzfristig die Chance, einen Termin zu ergattern.

Der Kreis Steinfurt weist am Dienstag via Mitteilung darauf hin, "dass derzeit keine Ersttermine für eine Impfung gegen das Coronavirus im Impfzentrum in Greven mehr über die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) unter 116117 o