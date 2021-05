Mofafahrer nach Sturz in Lotte schwer verletzt

Ein Mofafahrer verletzte sich am Montagnachmittag bei einem Sturz am Mühlenweg in Lotte schwer. (Symbolbild)

Jörn Martens

Lotte. Am Montagnachmittag ist ein Mofafahrer am Mühlenweg in Lotte gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer.

Der 22-jährige Mann aus Hasbergen war nach Angaben der Polizei mit seinem Mofa auf dem Wirtschaftsweg unterwegs. Als er sich in Höhe der Hausnummer 2 befand, blockierte nach Aussage des Mannes plötzlich das Hinterrad. Der Mann stürzte mit s