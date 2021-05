Feueralarm am Lotter Hansaring: Vliesrollen in Brand geraten

Die Osnabrücker Feuerwehr war mit der Drehleiter vor Ort und kontrollierte das Dach.

NWM-TV

Lotte. Zu einem Maschinenbrand in einer Fertigungshalle am Lotter Hansaring ist die Freiwillige Feuerwehr um 1.45 Uhr in der Nacht zu Dienstag ausgerückt. Verletzt wurde niemand, eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Zunächst sei es ein Einsatz wegen eines ausgelösten Brandmelders gewesen, berichtete Lottes Gemeindebrandinspektor Marcus Prinz auf Anfrage. Bei seiner Anfahrt zum Einsatzort habe es aber bereits um 1.50 Uhr von der Leistelle in Rheine eine