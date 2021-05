Brand in Produktionshalle in Lotte ausgebrochen



Foto: NWM-TV

Lotte. Ein Brand ist in der Nacht zu Dienstag in einer Fertigungshalle in Lotte ausgebrochen.

Nach ersten Informationen brannte es an einer Fertigungsmaschine. Die Feuerwehren Lotte und Osnabrück waren mit rund 30 Kameraden vor Ort. Der Einsatz dauerte rund 90 Minuten. Mehr Informationen in Kürze