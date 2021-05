Diese Bäcker in Lotte öffnen an Pfingsten 2021

Auch an Pfingsten 2021 können Kunden in Bäckereien in Lotte frische Backwaren einkaufen. (Symbolbild)

Peter Kneffel/dpa

Lotte. Auch an Pfingsten 2021 muss man nicht auf frische Brötchen oder Brot vom Bäcker verzichten. In Lotte öffnen allerdings nur wenige Bäcker am Sonntag, 23. Mai, und Montag, 24. Mai. Hier ist eine Übersicht der Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der Bäcker in Lotte am Sonntag, 23. Mai 2021WellmannBahnhofstraße: geschlossenRathausplatz: geschlossenJustusErnst-Lück-Platz: 8 bis 11 UhrHalener Straße: 8 bis 11 UhrWiekingLandwehrstraße: geschlossenRemkeBahnhofstraße: 7.30