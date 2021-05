Schulen im Kreis Steinfurt starten am Montag wieder in den Wechselunterricht

Die Schulen im Kreis Steinfurt starten ab kommenden Montag in den Wechselunterricht (Symbolbild).

Michael Gründel

Steinfurt. Für die Schulen im Kreis Steinfurt startet ab Montag wieder der Wechselunterricht. In der Kindertagesbetreuung beginnt der eingeschränkte Regelbetrieb. Grund dafür ist die sinkende 7-Tage-Inzidenz.

Nach Angaben des Kreises Steinfurt liegt die Inzidenz am Freitag den fünften Werktag in Folge unter 165. "Die entsprechende Allgemeinverfügung des Landes ist soeben beim Kreis Steinfurt eingegangen", erklärte die Verwaltung in einer Mitteil