Lottes neuer Kämmerer: Es ging finanziell in die falsche Richtung

Neuer Kämmerer in Lotte: Stefan Litke.

David Ebener

Lotte. Zum 1. April ist Stefan Litke neuer Kämmerer der Gemeinde Lotte geworden – mit 37 Jahren. Im Interview verrät der Fachbereichsleiter Finanzen, was ihn an seinem Job reizt, wie er die Zukunft der Gemeinde sieht und wo man ihn in seiner Freizeit trifft.

Herr Litke, wie kommt man mit 37 Jahren an einen so verantwortungsvollen Job als Kämmerer der Gemeinde Lotte?Ich war schon lange Mitarbeiter im Fachbereich Finanzen der Gemeinde und habe eng mit meinem Vorgänger, dem Kämmerer Jörg Risse, zu