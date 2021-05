Keine Berührungsängste: Amelie aus der Alt-Lotter Kinderland-Kita lernt gerade viel über Kompost- und Regenwürmer.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Die Kinder der Kinderland-Kita in Alt-Lotte haben Würmer – in einer „Wurm-Box“. So können die Nachwuchsforscher genau beobachten, was die hungrigen Vegetarier aus Obst- und Gemüseabfall machen. Ein Ortsbesuch.

Beherzt greift Amelie in die Kiste, nimmt einen Wurm heraus und legt ihn auf ihre Handfläche. „Hau bloß nicht ab“, raunt sie ihm zu. In der anderen Hand hält sie eine Sprühflasche mit Wasser. „Die Würmer müssen es feucht haben, damit e