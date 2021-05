1. Mai verläuft in Lotte und Westerkappeln friedlich, fröhlich – und coronakonform

Weniger als sonst war am 1. Mai los auch auf der Wersener Straße Lindenhof mit der Raststation unterm Maibaum.

Ursula Holtgrewe

Lotte/Westerkappeln. Nur wenige Male musste das Ordnungsamt der Gemeinde Lotte am Feiertagssamstag, 1. Mai, aktiv werden. Kreisweit ergab sich in Steinfurt ein anderes Bild. Wo war was los?

In der Gemeinde Lotte gibt es zwei Orte, an denen Mitarbeiter an solchen Tagen üblicherweise kontrollieren: der Bürener Bürgerpark und der Niedringhaussee, der landläufig Sundermannsee genannt wird und auf Lotter sowie Westerkappelner Terra