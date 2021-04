Auch die Buswartehalle „Abzweig Sonnenkamp“ in Lotte-Wersen soll modernisiert werdeb.

Marc-Philipp Nikolay

Lotte. 150.000 Euro will die Gemeinde Lotte in diesem Jahr in die Modernisierung von sechs Buswartehallen stecken. Der Großteil des Geldes, 135.000 Euro, stammt aus einer Förderung des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe. Investiert wird ebenfalls in den Pendlerparkplatz, der an der A30-Ausfahrt Lotte entstehen soll.

Bei den Buswartehallen geht es konkret um "Botterbusch" und "Im Bollering" in Alt-Lotte, "Abzweig Großer Esch" und "Knüllberg" in Ostenberg sowie "Abzweig Sonnenkamp" und "Rumeyer" im Ortsteil Wersen. "All diese Buswartehallen sind in einem