Ob Kitas und Schulen in der Gemeinde Lotte schließen, entscheidet sich heute

Bleiben die Schulen in Lotte ab Mittwoch wieder geschlossen? (Symbolbild)

dpa/Philipp von Ditfurth

Lotte. Müssen Kindergarten- und Schulkinder ab Mittwoch wieder zu Hause bleiben? Nach nur einer Woche Wechselunterricht an den Lotter Schulen kündigt sich die nächste Veränderung an: Ob Kitas und Schulen in Notbetrieb und Distanzunterricht wechseln müssen, entscheidet das NRW-Gesundheitsministerium heute (26. April).

Der Inzidenzwert im Kreis Steinfurt ist sprunghaft angestiegen. Noch am Freitag meldete die Kreisverwaltung einen Wert von 138, am Samstag lag sie plötzlich bei 179 – ein Anstieg um 41. Seitdem sind die Zahlen nicht mehr unter den in d