Das raten Experten: Was neue Hundebesitzer in Lotte beachten sollten

Als "Boss" des Rudels bestimmt Veronika Koch, welcher ihrer Hundewelpen-Erzieher – Jackson, Woddy oder Pumba – Leckerlis bekommen. Medusa will mitmischen, wird aber von den Erwachsenen ignoriert.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Wegen Homeoffice und Homeschooling waren viele Familien während der Pandemie öfter zuhause. Mehr Zeit für ein Haustier also? Wir erkundigen uns, ob es in Lotte und Umgebung einen „Hundeboom“ gab – und was neue Hundehalter wissen müssen.

„In der Corona-Zeit ist generell ein Anstieg bei der Neuanschaffung von Hunden spürbar“, stellt Lottes Kämmerer Stefan Litke fest. Zum Jahreswechsel seien 1150 Hunde angemeldet gewesen, nun liege die Zahl bei 1220 – ein Anstieg von 70