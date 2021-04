Bäcker in Lotte: Öffnungszeiten am Samstag, 1. Mai

Ein Bäcker in Lotte öffnet auch am Samstag, 1. Mai 2021. In der Umgebung sind weitere Bäckereien geöffnet. (Symbolbild)

Martin Wagner/ imago images

Lotte. Wer am Tag der Arbeit nicht auf frische Brötchen oder Brot vom Bäcker verzichten möchte, darf sich freuen. Denn ein Bäcker öffnet seine Filiale in Lotte auch am Samstag, 1. Mai 2021. In der Umgebung öffnen weitere Bäcker. Hier ist eine Übersicht der Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der Bäcker in Lotte am Samstag, 1. Mai 2021WellmannBahnhofstraße: geschlossenRathausplatz: geschlossenJustusErnst-Lück-Platz: geschlossenHalener Straße: geschlossenWiekingLandwehrstraße: 8 bis 12 UhrRemkeBahnhofstraße: geschl