Verunglimpfung am Parkplatz des SV Büren in Lotte: Unbekannte brachten ein Laken und mehrere Zettel am Vereinsgelände an.

Rolf Grundke

Lotte. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag am Eingangsbereich des SV Büren in Lotte zu schaffen gemacht. Sie befestigten ein Spannbettlaken mit der Aufschrift "Fuck SVB" am Parkplatz und brachten mehrere bedruckte DINA4-Seiten mit Klebeband am Vereinsgebäude und an der angrenzenden Gastwirtschaft an.

Eine Anliegerin des Berliner Platzes meldete den Vorfall am Sonntagmorgen an den Vorstand des SV Büren. Die Parolen auf den Blättern stehen in Verbindung zum Flutlichtneubau des Vereins und der ausführenden Firma. Weitere Aussagen deuten da