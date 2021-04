Sporte in Zeiten der Pandemie: Joggen ist noch erlaubt - während die Corona-Notbremse greift, allerdings nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands. (Symbolfoto)

dpa/Frank Rumpenhorst

Lotte. Am Samstag, 24. April, tritt die Bundes-Notbremse in Kraft – dann verschärfen sich die Corona-Regeln auch in Lotte. Neu sind dann vor allem die strengeren Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Was die Bürger der Gemeinde sonst noch beachten müssen.

Die Bundes-Notbremse greift, wenn in einem Landkreis oder einer Stadt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Sinkt die 7-Tage-Inzidenz