Beim Blick aus dem Fenster erinnert sich Zouzan Baker an die Zeit im Ramadan mit ihrer Familie in Aleppo.

Michael Gründel

Lotte. Es ist Ramadan - der Fastenmonat der Muslime. Am Abend des 12. April begann die diesjährige Fastenzeit auch in Lotte. Sie endet am 12. Mai mit dem Fest des Fastenbrechens: Eid al-Fitr, besser bekannt als Zuckerfest. Wir haben mit Zouzan Baker über die Bedeutung dieser Zeit für den muslimischen Glauben, über Traditionen, Gefühle und Wünsche und das Fasten fern der Heimat gesprochen.

Zouzan Baker wurde in Syrien geboren und ist 38 Jahre alt. Bevor sie mit ihrer Familie ihre Heimat verlassen musste, lebte sie in Aleppo und unterrichtete als Lehrerin an einer Grundschule. Seit fast sechs Jahren wohnt sie nun in Lotte und