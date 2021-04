Violetta entnimmt für den Schnelltest eine Probe aus der Nase. In der 4. Klasse von Carolin Wilkemeyer an der Grundschule in Alt-Lotte machen die Schüler zum ersten Mal einen Selbsttest im Klassenzimmer.

Michael Gründel

Lotte. Es geht wieder los: Der Unterricht an den Lotter Schulen ist an diesem Montag nach dreiwöchiger Pause gestartet - in Szenario B, dem Wechselunterricht. Neu für Schüler und Lehrer: die Testpflicht zum Unterrichtsbeginn. Wir haben die Klasse 4b der Grundschule in Alt-Lotte begleitet.

"Zwei Selbsttests pro Woche für Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen sind ab sofort verpflichtend", erklärt Rektorin Mechthild Athmer. Die Tests werden von den Schülern selbst direkt zu Beginn des Schultages im Klassenve